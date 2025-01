Yo Me Llamo 2024: EN VIVO, online y gratis la décima temporada aquí

Finalmente, a las 8:00 de la noche de este martes, 7 de enero de 2025, regresa uno de los programas favoritos de millones de colombianos: Yo Me Llamo, que traerá su décima temporada con Amparo Grisales, Rey Ruiz y el maestro Escola para buscar al doble perfecto del cantante favorito de miles.

En esta ocasión, las presentadoras serán Laura Acuña y Melina Ramírez, quienes le darán paso a los participantes antes de que se presenten ante el riguroso jurado: "Muchos de los participantes traen una energía fresca y empoderada", expresó la primera en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga,

Yo Me Llamo: EN VIVO, online y gratis

Para los amantes de este popular programa, el cual lleva más de una década al aire, podrán verlo EN VIVO, online y gratis gracias a Caracol Televisión, que, a través de su página web, trae toda la programación sin costo alguno para que puedan disfrutar de este y más programas de la parrilla del canal, todo en el siguiente link: https://www.caracoltv.com/senal-vivo

Yo Me Llamo Foto: captura de Yo Me Llamo

Esto debe saber de la nueva temporada

Tras el éxito de la última temporada con la participación de Pipe Bueno, llegó el momento de darle un aire al jurado y ahora un nuevo experto se sentará en la mesa del jurado para acompañar a los colombianos en la búsqueda de este nuevo imitador: Rey Ruiz, quien llega emocionado de aportar su experiencia para la elección perfecta.

“Me gusta mucho el programa y me gusta mucho lo que transmite, lo que hacen los jueces y los participantes, así como lo que conforma este lindo concurso (...) Yo no vine buscando un programa, vine buscando el mejor programa que tiene Caracol y por eso es que acepté estar aquí. Este programa siempre me ha llamado la atención por esa forma diferente de hacer televisión", dijo en diálogo con las redes de Caracol Televisión.