Madres cabeza de hogar y en situación de vulnerabilidad reverdecen Bogotá

María Velázquez, es una de las mujeres que se encarga de sembrar árboles en Bogotá , ella cambió el mundo de las drogas para aportar al ecosistema y darle un mejor futuro a sus cinco hijos.

María del Carmen Velázquez, pasó la infancia y adolescencia en las calles del cartucho de Bogotá. Creció en medio de las drogas, de las necesidades y la incertidumbre. Un vicio que la consumió durante los años más importantes de su vida, pero que dejó cuando cumplió la mayoría de edad.

Los cinco hijos que tuvo, se convirtieron en su motivación para decirle no al cruel mundo de los alucinógenos. Actualmente vive en la localidad de Santa Fe y es madre cabeza de hogar. Todos los días se levanta a las seis de la mañana para vender dulces en los buses de la capital.

Sin pensarlo, un día recibió una llamada que le cambió la vida para siempre. Era la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá, informándole que fue admitida en el programa 'Mujeres que Reverdecen', que ofrece un sustento básico, a cambio de contribuir con el ecosistema.

"Fui criada en el cartucho, entré al mundo de las drogas, pero logramos salir de ahí y ahora me gano la vida honradamente para mis cinco hijos. Gracias al proyecto Mujeres que Reverdecen, puedo tener un sustento y al tiempo contribuir al medio ambiente. Hemos aprendido sobre los humedales, yo no sabía que por ejemplo en Bogotá existían 15, también aprendimos a hacer materos con materiales reciclables", dijo María del Carmen Velásquez.

Otra historia similar es la de Flor María Grajales, que vende avena en las calles de Bogotá y busca diariamente los 15 mil pesos que le cuesta la pieza para quedarse con su hijo.

"Hay día buenos de venta y hay día malos, el día bueno que yo diga que me fue bien, me hago entre 30 a 25, o a veces llego con lo del diario no más. Nos han enseñado en el proyecto lo que es toda la parte de los cerros, la parte de siembra de árboles y el cuidado y la preservación del medio ambiente", añadió Flor María Grajales.

Ella también ingresó al grupo de las cuatro mil mujeres del programa de la Alcaldía de Bogotá, que busca sembrar árboles, hacer mantenimiento en los ecosistemas, crear huertas agroecológicas y mejorar los jardines y viveros.

Por su participación, cada una recibe un sueldo mensual de $560.000 pesos que sirven de base para comprar alimentos para el hogar y el arriendo.

Johana Andrea Barragán, que tiene tres menores, cada noche que llega a la casa, le enseña a su niña a reciclar y a hacer ladrillos ecológicos para que construya casitas para sus juguetes y al tiempo contribuya al medio ambiente.

"Por ejemplo yo le he enseñado todo lo que sé a mi hija, ella me dijo mamita quiero hacer una casita para mis juguetes, para mis muñecas y quiero hacerles una cocinita entonces entre las dos estamos haciendo una casita pequeñita con ladrillo ecológicos que se hacen con una botella, material reciclable y cemento", agregó Johana Barrangán.

El distrito además lidera el programa Sembradoras por la reactivación que durará seis meses y con el que cada mujer contratada recibirá pagos mensuales de $ 916.000. Un convenio con la cooperación internacional que busca generar 1.070 empleos verdes a través de 20 organizaciones no gubernamentales.