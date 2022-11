Acolgen descartó apagón en el país; se estudia posibilidad de cortes programados

"Las posibilidades de un apagón claramente se han descartado. El país no puede pensar que va a tener un apagón ni siquiera similar al sucedido en el año 92 - 93. Básicamente está la posibilidad de mirar hacia el futuro cercano, si es necesario habrá unos racionamientos programados que afecten la menor cantidad a la demanda, pero esa es una decisión que tomará el Gobierno, el presidente y su ministra encargada, María Lorena Gutiérrez", dijo.

Montoya descartó que en el momento estén anunciadas medidas de corte y aseguró que el 100 por ciento de las generadores de energía se encuentran en funcionamiento.

"Todavía no están anunciadas (las medidas de cortes). Están en el mapeo y en análisis de la situación, yo no he oído a nadie cortes programados (…). "El 100 % de las generadoras están despegando la energía al sistema. Hoy no existe ninguna planta de generación apagada", puntualizó.

-El Congreso pidió este martes la renuncia de todos los comisionados de la CREG por no tomar medidas para evitar que se presente un posible racionamiento de energía en el país.

-Fenalco Bogotá señaló que el sector comercial y empresarial deben ahorrar energía y acatar la propuesta del presidente de adelantar una hora el ingreso de trabajadores, así afecte al sector pues prima el bien nacional.

-Durante el lanzamiento del movimiento “un millón de mujeres por la paz”, Piedad Córdoba dijo que la captura de Santiago Uribe enrarece el ambiente político en el país. Espera que la justicia actúe en derecho y no cree que los integrantes del Centro Democrático son víctimas del actual Gobierno.

-El senador del Centro Democrático Álvaro Uribe propuso una consulta popular en la que el pueblo colombiano ratifique que el único límite integral de agua, de la plataforma submarina que acepta Colombia es el meridiano 82.

-Este año en Cali han muerto violentamente 19 mujeres, reveló la Personería Municipal en el día internacional de la mujer.

-El 50 por ciento del departamento Cundinamarca no tendría convenio con los Bomberos. Esta grave situación la denunció el mismo cuerpo de rescate.

-En Venezuela el presidente Nicolás Maduro pidió no prestar atención a los anuncios de la oposición de activar vías constitucionales para sacarlo del poder.

-Ya se cumplieron 96 horas de la desaparición de 28 mineros en Tumeremo, sur de Venezuela. Aún las autoridades no dan respuesta, mientras que en las calles producto de las protestas una persona murió.

-Una nueva flota de buses híbridos reforzarán el Portal de la 80; cerca de 78 mil usuarios se verán beneficiados.