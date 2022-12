Desde este viernes, Hospital de Kennedy solo atenderá urgencias a Caprecom

Ante la crisis en el sistema de salud, el Hospital de Kennedy dejará de prestar sus servicios desde este viernes 31 de julio y solo se limitará a atender, por ley, urgencias. (Lea también: Ya se avizora crisis por las deudas de las EPS: gerente del Hospital de Kennedy ).

En días pasados, el gerente del Hospital de Kennedy, Juan Ernesto Oviedo, contó detalles de la crisis por la que está pasando el sector de la salud en Bogotá.

Dijo que el hospital “en este momento recibe los pacientes del régimen subsidiado y el régimen contributivo”, pero tiene problemas con el flujo de los recursos de pago de las deudas que las EPStienen con los centros de salud (Lea también: Empleados de hospitales públicos adelantan plantón frente a Secretaría de Salud ).

Según explicó, son 22.000 millones de pesos que les adeuda la EPS Caprecom y 21.000 millones de pesos que adeuda Capital Salud.

Oviedo hizo énfasis en que esa deuda les afecta porque vienen presentando problemas de pagos a los proveedores y presentan dificultades para cancelar los salarios a los trabajadores, aunque hasta el momento no tienendeudas (Lea también: Alto consejero denuncia negligencia de Caprecom para remitir a niña con VIH ).

Esas millonarias deudas de las EPS no han afectado el servicio a los pacientes, pero, según el gerente del Hospital de Kennedy, “ya se avizora esta crisis porque al no pagarnos no vamos a tener flujo de recursos para pagar a proveedores y trabajadores”.