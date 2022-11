El Centro Democrático descalificó visita del fiscal Montealegre a la CIDH

A través de un comunicado, el partido liderado por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, señaló que “queda demostrado que en las investigaciones contra Santiago Uribe, Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos y David Zuluaga, es el propio Montealegre quien está a cargo, no los fiscales delegados para cada caso”.



Este es el comunicado emitido por el Centro Democrático:



Respecto de la más reciente visita del Fiscal Eduardo Montealegre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el Centro Democrático se permite precisar lo siguiente:



1. No existe precedente de que un Fiscal General acuda en persona, sin haber sido invitado, a dar cuenta de investigaciones que se supone llevan a su cargo fiscales autónomos e independientes. Queda demostrado que en las investigaciones contra Santiago Uribe, Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos y David Zuluaga, es el propio Montealegre quien está a cargo, no los fiscales delegados para cada caso.





2. Esta actuación del Fiscal, a poco más de una semana de concluir periodo, da fe del encono personal y el ánimo discriminatorio que lo animan en todo lo relacionado con el expresidente Álvaro Uribe, su familia, sus colaboradores y el Centro Democrático en general.





3. No deja de sorprender el contraste entre la celeridad de Montealegre para perseguirnos dentro y fuera de Colombia y su lentitud calculada para esclarecer el carrusel de la contratación en la propia Fiscalía o el desfalco de los dineros de la salud en Saludcoop.





Haremos llegar a la CIDH y otras instancias internacionales las abundantes pruebas que desnudan este nuevo intento por esconder la realidad de que en Colombia la justicia se convirtió en un instrumento de intimidación política.