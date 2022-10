El comediante Gonzalo Valderrama se encuentra desaparecido

“Él es bipolar no ha dormido bien y me dijo que psicológicamente no estaba bien, salió a donde su mamá a visitarle y luego tenía que regresar a la casa para dar un taller de stand up comedy pero nunca regresó”, aseguró Sheila.

“Su mamá me dijo que nunca había ido, lo llamamos al celular, agotamos las posibilidades lógicas y cuerdas y luego encontré una nota en el computador con una carita triste”, agregó.

Aunque ya dieron aviso a las autoridades, no se puede declarar como desaparecido hasta que pasen 36 horas, sin embargo hablaron con la policía para que tuvieran en cuenta su condición de salud y así poder ubicarlo.

Otros colegas de Valderrama han compartido la información en Twitter pero los usuarios de las redes creen que se trata de una broma, por lo que Sheila pidió aclarar que no se trata de algo así y pidió que cualquier noticia que se tenga sobre su paradero sea comunicada de inmediato.

*Esta información se publicó con expresa autorización de su familia

PARA QUIENES QUIEREN MAS INFO. SOY SHEILA, LES AGRADEZCO AYUDA pic.twitter.com/vGHOoeUs2s