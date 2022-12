Es inviable una zona de concentración durante los diálogos de paz: Farc

Desde La Habana, las Farc aseguran que es inviable que en el marco de las negociaciones de paz se concentre en un territorio a los miembros de la guerrilla, como lo propuso el expresidente Álvaro Uribe, una iniciativa que analiza el Gobierno Nacional.

A través de una entrevista concedida a Colprensa, Pablo Catatumbo, negociador de las Farc, expresó su desacuerdo con la propuesta realizada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la que pide que este grupo subversivo se concentre en un punto específico del territorio nacional para así dar paso al cumplimiento del cese unilateral al fuego y por ende un eventual desarme.

“Esa propuesta es inviable desde el punto de vista logístico y militar. No tiene precedente en ningún proceso de finalización de un conflicto interno en el que aún no hay vencedores ni vencidos. Es una propuesta que no refleja la realidad del conflicto y no tiene en cuenta las peculiaridades actuales del desarrollo de la guerra en Colombia. Eso es pensar con el deseo, y eso en política, por lo general, no funciona”, comentó.

El guerrillero también destacó el buen avance que han tenido los diálogos de paz que se negocian en La Habana.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Colombia propuso ante el Gobierno de Estados Unidos un revolcón en materia de lucha contra las drogas, donde expuso que la salud pública es prioridad frente a la eliminación de los cultivos ilícitos, en referencia a la eliminación de las aspersiones con glifosato.

-El Gobierno y el gremio de maestros buscan un nuevo acercamiento luego de que las negociaciones para poner fin a más de 10 días de paro fracasaran y las partes no cedieron en sus posiciones.

-Desde el Congreso de la República se ofrecen como mediadores para buscar una salida al paro de maestros, piden mayor flexibilidad al Gobierno.

-La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's mantuvo estable la calificación para Colombia en BBB.

-El presidente Juan Manuel Santos, junto al vicepresidente Germán Vargas Lleras, recorrieron los 8,65 kilómetros que comprenden el túnel principal de La Línea, que une a Quindío y Tolima, luego de que hace un mes fueran reactivadas las obras.

-Este martes se abrirá un nuevo capítulo del escándalo de las chuzadas con la declaración que entregará el expresidente Álvaro Uribe quien ha anticipado que defenderá “su carácter y honor”.

-Los “cinco héroes cubanos” se encuentran en Caracas en donde rindieron un tributo a la memoria de Hugo Chávez y recibieron las llaves de la ciudad.

-El Distrito habilitó nuevas vías de acceso en la localidad de Ciudad Bolívar.