Farc no tienen capacidad militar y se dedican al sabotaje: experto en seguridad

John Marulanda, experto en seguridad, se refirió al ataque en Pradera , Valle del Cauca, que el Gobierno atribuye a las Farc y dijo que “desde el punto de vista técnico-militar, las Farc no tienen mucho qué hacer, no tienen una real capacidad militar y mantienen una capacidad armada especialmente de sabotaje a la infraestructura petrolera, que es un aspecto sensible para el Gobierno”.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos a la persona que brinde información sobre la explosión de una motocicleta bomba en Pradera, Valle del Cauca, que dejó una persona muerta y 52 heridos.

El presidente Juan Manuel Santos acaba de responsabilizar a las Farc del atentado en Pradera, Valle del Cauca. El Jefe de Estado cuestiona el actuar de la guerrilla con la que se adelanta un proceso de paz con el siguiente mensaje en Twitter: “Condenamos vil acto terrorista en Pradera. @mindefensa se traslada al sitio. Qué forma tan irracional y contradictoria de actuar de las Farc”.