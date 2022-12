Gobierno denuncia intereses políticos en medio de protestas de sectores del agro

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri , se refirió a las movilizaciones de los campesinos que se dieron en diferentes partes del país, y pidió que estas protestas no sean utilizadas para hacer política de cara a las elecciones del mes de octubre. (Lea también: Decir que Gobierno abandonó a agricultores es injusto: MinAgricultura )

“Cuando uno lee la convocatoria pues hasta a mí me dieron ganas de ir a marchar porque eso es lo que estamos buscando en el mismo Gobierno. Me dicen ¿quién está echando cuentos? Yo no sé porque yo no he oído el otro cuento, si el otro cuento es ese que está en el comunicado de prensa pues estamos todos en el mismo cuento y a sacar el agro adelante. Si el cuento es distinto que vayan y hablen con el ministro del Interior que es el que maneja los asuntos políticos”, manifestó.

Iragorri denunció que en Bosconia, Cesar, estarían regalando leche a cambio de acompañar las protestas, y señaló que en vez de usarla para ese tipo de iniciativas, deberían dársela a los más necesitados.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El próximo jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acudirá a la Asamblea Nacional para tratar el conflicto limítrofe entre Venezuela y Guyana

Así lo anunció Maduro, quien expondrá su posición dentro del conflicto con Guyana por aguas del Océano Atlántico en las que Exxon Mobil anunció un importante hallazgo de petróleo y por el cual fue expedido el polémico decreto del 26 de mayo que involucra un diferendo limítrofe con Colombia. Maduro sin embargo, no se refirió a la nota de protesta enviada por el gobierno colombiano en este caso.



-Uruguay alberga actualmente a más de 350 personas refugiadas y solicitantes de refugio, confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco del Día Mundial del Refugiado, celebrado el pasado 20 de junio, por lo que la Cancillería instó "a la reflexión".