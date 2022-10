Investigaciones disciplinarias contra Petro continuarán: Alejandro Ordóñez

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, respeta la decisión de la Fiscalía General de archivar la investigación en contra de Gustavo Petro por el nuevo esquema de recolección de basuras (Lea también: Archivan investigación a Gustavo Petro por nuevo modelo de basuras ).

Sin embargo, el jefe del Ministerio Público manifestó que las investigaciones disciplinarias continuarán contra el mandatario local, agregando que “lo penal no condiciona lo disciplinario ni a la inversa, pues son derechos autónomos el penal y el disciplinario, por tanto no tengo nada que agregar, esta decisión no tiene ninguna incidencia en lo disciplinario”.