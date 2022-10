Maestros denuncian que desde hace dos semanas retiraron esquemas de seguridad

El presidente de Fecode, Luis Grubert , reveló que desde hace aproximadamente dos meses se han retirado los esquemas de protección a algunos maestros del país. Incluso aseguró que a pesar de que él tiene esquema de protección en la capital, cuando viaja, tiene que hacerlo sin protección.

“Cuando salgo, me toca salir con el ángel de la guarda porque no hay plata para que el esquema me pueda acompañar, e incluso en una ocasión dije bueno, yo garantizo el combustible del carro y le doy lo del hotel, pero no, no nos permiten salir, porque si salimos, salimos a riesgo propio, o sea no podemos ir acompañados por los esquemas, por un problema ahí burocrático porque están economizándose una plática en la UNP a costa de la vida de los dirigentes. Si eso lo hacen con el presidente de Fecode, imagínese qué hacen con los demás maestros que tienen esquemas”, puntualizó Grubert.

Grubert aseguró que por parte de la Unidad Nacional de Protección no ha habido respuesta alguna.