Mantener ofensiva militar como si no existiera proceso de paz no procede: Santos

Al término de los llamados ‘retiros espirituales’ iniciados el pasado viernes en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos le abrió la puerta a un cese bilateral al fuego, ya que lo logrado hasta ahora en Cuba con las Farc convierte en improcedente la premisa de mantener la ofensiva como si no hubiese proceso.

Publicidad

“Hasta ahora hemos seguido esa máxima que se hizo famosa por el primer ministro israelí Isaac Rabín donde decía que había que negociar como si no existiese la guerra y había que mantener la ofensiva militar como si no existiera proceso de paz, pero los avances en las negociaciones nos indican que ahora son otras las circunstancias y que está desconexión ya no procede”, dijo.

El primer mandatario, además, ordenó al equipo liderado por Humberto de la Calle regresar al próximo ciclo con la misión de agilizar el proceso: “el equipo negociador va a regresar a La Habana muy pronto y regresa con un mandato, con unas instrucciones de acelerar el paso de estas conversaciones para terminar lo más pronto posible y de una vez por todas con este conflicto armado”.

Publicidad

Santos destacó el cumplimiento que las Farc le han dado a la tregua indefinida y invitó al ELN “a llegar a un acuerdo lo más pronto posible sobre los puntos de la agenda que hemos venido discutiendo desde hace algún tiempo”.