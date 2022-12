Minjusticia pide al fiscal debatir en Congreso reforma de equilibrio de poderes

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, le salió al paso a las declaraciones del fiscal Eduardo Montealegre, quien calificó la Reforma de Equilibrio de Poderes como una colcha de retazos.

Reyes lo invitó a debatir en el Congreso pese a que Montealegre aseguró que ese no es el escenario para debatir una reforma a la administración de justicia.

“El fiscal puede seguir opinando y debatiendo. La invitación es a seguir haciéndolo en el escenario natural que es en el Congreso y nosotros como Gobierno estamos abierto a tener reuniones con todas las personas interesadas en esta reforma”, dijo.

“No es cierto que no hallamos cambiado nuestra posición, no es cierto que no hemos escuchado sugerencias y tampoco que el Congreso no ha aceptado ninguna”, agregó.

El ministro calificó como radical la solicitud de hundimiento de esta reforma y reitero que el Gobierno espera sentarse pronto con la Comisión Interinstitucional y el Congreso.

Por su parte, la Comisión Interinstitucional no descarta que la Reforma de Equilibrio de Poderes se caiga en la Corte constitucional y proponen que la iniciativa sea reemplazada por una reforma a la justicia.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El ministerio de Hacienda confirmó que de los 10 interesados en la venta de Isagen la cifra se redujo a 3, los cuales ya pagaron sus pólizas de participación en la transacción.

-El Ejército incautó dos caletas de explosivos de las Farc en los departamentos de Caquetá y Meta.

-La visita del papa Francisco a Cuba tendrá lugar entre el 19 y el 22 de septiembre, como parte de una gira que le llevará a continuación a Estados Unidos, informó hoy la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC).