Policía desmintió denuncias sobre cuotas de capturas

a los subalternos para cumplir unos porcentajes en cuanto a capturas, decomiso de estupefacientes, armas e inmovilización de vehículos, el general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, desmintió que la institución esté realizando este tipo de actos.

"Lo que sí hay es exigencia. Eso sí es verdad. La ciudadanía me exige pero eso no se traduce en cuotas. Cuotas no, imposible. Usted no puede capturar a alguien porque sí", aseguró el uniformado.

La Policía informó que se verificará la situación en una reunión con los comandantes del país.