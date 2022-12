"Por bocona" me pidieron la renuncia: Paula Arias, exdirectora de Colciencias

en las últimas horas: “15 minutos antes de subirme a la tarima me llegó el presupuesto y pues por bocona (…) sabiendo que no nos iba a alcanzar para mucho en un deshago no muy ortodoxo en público se me ocurrió contarlo”.

Según Arias, el Estado destinó 289.000 millones de pesos para la entidad en el año 2015, 125.000 millones de pesos menos que los destinados para 2014.

Arias dijo que la entidad administrativamente debe tener la importancia de un Ministerio, algo que se cuestiona, ya que está lejos de tener un presupuesto directo que respalde su importancia en el desarrollo del país.

A pesar de las aclaraciones del Gobierno en el sentido que el presupuesto no fue disminuido, varios académicos han criticado fuertemente la medida del 'despido'. “Qué vergüenza la destitución fulminante de la Directora de Colciencias. ¡La echan por no ocultar información!”, escribió en su cuenta de Twitter Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional.