Procurador Ordóñez le pide Uribe hacer parte de la Comisión Asesora de Paz

El procurador Alejandro Ordóñez llamó al expresidente Álvaro Uribe para que acepte la invitación de hacer parte de la Comisión Asesora de Paz en la que converjan críticos e impulsadores del proceso de paz.

"En este estadio se podría dar el cara a cara entre el senador Uribe y el presidente Santos para que limen asperezas en torno al proceso de paz", manifestó el procurador.

El jefe del Ministerio Público aseguró que sería de gran valor que el exmandatario hiciera parte, como cabeza del Centro Democrático, de esa célula propuesta por el Jefe del Estado.

"En ese sentido la Comisión es un escenario propicio para discernir, construir, ejercer la crítica propositiva y un mecanismo para, además, fiscalizar las conversaciones del Gobierno con las Farc", dijo Ordóñez.

Por su parte, la senadora liberal Sofía Gaviria, en representación de la Confederación Nacional de Víctimas de las Farc, pidió que las víctimas sean incluidas en la Comisión Asesora de Paz anunciada por el presidente Juan Manuel Santos.

"Realmente no entiendo por qué inclusive se habla de minorías, de indígenas, de afros y no se piensa en las víctimas. No me parece respetuoso y quiero pensar que es un desliz. Yo incluiría las víctimas de las Farc que estamos comprometidas con la paz pero que tenemos varias diferencias", dijo.

En ese sentido manifestó que sigue preocupando el tema de la impunidad para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad tras el anuncio de la guerrilla de que no quieren pagar ni un solo día de cárcel.