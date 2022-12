¿Quién en Colombia no soñó con Pacheco? Monólogo de María Clara Gracia

profesional.

"A quién de nuestra época no lo acompañó Pacheco, no se rio con Pacheco, no creció con Pacheco. No soñó con Pacheco, como yo.

Cuando no tenía ni diez años quería ser cantante y siempre pensaba que lo iba a buscar y le iba a cantar para que me ayudara. Claro que apenas canto en el baño, pero lo soñé con él.

Sin embargo, la vida se encargó de ponerlo en mi vida. Lo conocí cuando fue a entrevistarnos a Antonio José Caballero y a mí como presentadores del Noticiero Cinevisión para Charlas con Pacheco.

Ese día sentí que lo conocía de toda la vida, y cómo no, si en mi casa eran sagrados Yo y Tú y Animalandia.

El destino me dio el privilegio y el honor de iniciar con Fernando, María Pía Duque y Lucía Esparza la franja de la mañana en la televisión colombiana, con el Informativo RCN 7:30; me dio el privilegio de desayunar con él haciendo lo que más le gustaba: Sopitas, es decir, metiendo el pan en el chocolate; de conversar mucho de nuestro espíritu de solitarios; de hablar un día de su hija y de contar con su presencia y sus abrazos cada mañana durante casi tres años.

Me siento bendecida. ¡Un beso al cielo Fernando!"

Por su parte, el presentador Jota Mario Valencia aseguró que las enseñanzas de Pacheco seguirán aquí flotando en el aire y agregó que Pacheco seguirá siendo inmenso.