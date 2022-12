Sabas Pretelt asegura que no existen pruebas en su contra por 'Yidispolítica'

A través de un comunicado, el exministro Sabas Pretelt de la Vega aseguró que lamenta que haya personas que quieran verlo en la cárcel simplemente por haber hecho parte del gobierno de Álvaro Uribe, sin importar “la destrucción de la vida de él ni la de su familia", y negó haber hecho parte de la llamada ‘Yidispolítica’.

"He dicho y demostrado que en el momento de la reelección jamás se habló conmigo de puestos ni notarías. Los notarios dicen que nunca hablaron conmigo, que no me conocieron personalmente y que lo que saben es que Yidis hacía intrigas (en el 2005) y luego ellos le dieron dinero", indicó.

Mencionó que hubo 50 testimonios que incluyeron a parlamentarios de la oposición y que negaron conocer de ofrecimiento por parte de él, y además que la Fiscalía sólo comentó hechos de ‘Yidis’ por fuera de su proceso.

"En el juicio yo le pregunté seis veces a Yidis y el presidente de la Sala Penal le preguntó 4 veces si Sabas Pretelt de la Vega le ofreció y las 10 veces dijo en la corte que no; es decir, yo no cometí cohecho", aseguró.