Santos le muestra los dientes al procurador: asiste a convención de La U

del Partido de La U.

Durante su intervención, Santos recordó los logros de la colectividad en 2010, cuando La U “rompió en las elecciones presidenciales”, eligiéndolo a él con más de 9 millones de votos.

El procurador afirmó en Cartagena que si Santos asistía a este tipo de actividades estaría haciendo proselitismo.

"Lo cierto es que el señor presidente mientras no ostente su condición de presidente candidato pues no podría hacer proselitismo, y el proselitismo le está vedado hasta que no adquiera esa condición candidato - presidente", dijo al recalcar que la ley de garantías señala una fecha en las cuales el presidente puede hacer proselitismo.

En la convención, se anunció que dentro de las listas de la colectividad al Senado de la República estarán los nombres de Carlos el ‘Pibe’ Valderrama y el general (r) Fredy Padilla de León.