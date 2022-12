Se confirma el vínculo entre Zika y microcefalia

"Científicos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) concluyeron, tras revisar cuidadosamente la evidencia existente, que el virus del Zika causa microcefalia y otros defectos cerebrales graves en el feto", indicó la agencia federal en un comunicado. (Lea también: Estudian relación de casos de microcefalia con Zika en Santander ).

Esta confirmación se basa en parte a una serie de estudios en Brasil, dondemiles de bebés nacieron con defectos de nacimiento el año pasado al mismo tiempo que había un brote de zika en la zona.

"Este estudio es un punto de inflexión en el brote de zika", dijo el jefe de los CDC, Tom Frieden.

"Ya está claro que el virus causa microcefalia".

No había una pista concluyente ni ningún tipo de evidencia que pudiera ofrecer una prueba definitiva de esta relación, señala el informe publicado en la revista especializada New England Journal of Medicine.

En cambio, la decisión de establecer este vínculo se basa "en la creciente evidencia presentada en numerosos estudios publicados recientemente y en la evaluación cuidadosa a través de criterios científicos establecidos", indicaron los CDC. (Lea también: Monitorean 75 casos de mujeres embarazadas contagiadas con zika en B/manga ).

Se publicarán más estudios para "determinar si los niños con microcefalia nacidos de madres infectadas con el virus del Zika son la punta del iceberg de los potenciales efectos dañinos y otros problemas de desarrollo" que puede causar este virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, añadió Frieden.