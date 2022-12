Traer un invento se volvió tema de cárcel: Petro sobre máquina tapahuecos

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, respondió a los cuestionamientos sobre la máquina tapahuecos y reiteró que el proceso de contratación directa es avalado por la Ley de Ciencia y Tecnología.

"La máquina tapa huecos es un invento inglés, se verifica a través de un sistema internacional certificado de patentes. Hicimos una revisión de los documentos y verificamos que la máquina está debidamente certificada, yo fui hasta Inglaterra en donde está el propietario de la máquina, la firma británica Velocity", dijo Petro.

"Se ha dicho que la máquina no funciona porque no sirve, la máquina si sirve, no ha podido funcionar por cuestión de papeles no del orden distrital. ¿Por qué esos papeles no salen? Porque quienes tienen que aprobarlos están muertos del susto. A Bogotá traer un invento se volvió un tema de cárcel, si eso se convierte en un hecho, esta ciudad no se puede sostener, las ciudades como esta se sostienen con las nuevas tecnologías", agregó el mandatario.