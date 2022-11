Tras 94 días, Asonal y la Judicatura convinieron levantar paro judicial

Asonal Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura comunicaron que acordaron levantar el paro que completó 94 días. De aquí en adelanta realizarán unas mesas de concertación en las que también participará el Gobierno.

El presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado, aseguró que en la reunión celebrada en la mañana de este martes se fijó la realización de una mesa de negociaciones con los delegados del Ministerio de Hacienda y de Justicia. “Hemos querido levantar el paro en un receso hasta febrero”. En este sentido explicó que se presenta un levantamiento parcial del cese de actividades.

Esta decisión tuvo como base la votación celebrada en los despachos judiciales, en los cuales se tomó la determinación, por mayoría, de suspender el paro judicial hasta el mes de febrero.

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros Polanco, anunció que no se puede hablar de paro judicial . “En estos momentos queremos mirar cuáles son los caminos para superar esta crisis. En estos momentos no hay paro y no podemos hablar de paro”.