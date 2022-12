Tribunal dejó en firme medidas cautelares sobre obras del humedal La Conejera

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud presentada por la Constructora Praga, mediante la cual buscaba que se revocaran las medidas cautelares que habían sido proferidas por esa misma corporación judicial en abril de este año, en las que se decidió suspender de forma provisional las obras del humedal de La Conejera.

Publicidad

La corporación judicial tomó la decisión al argumentar que dichas medidas estarán vigentes hasta que no se emita una decisión definitiva dentro de la demanda que busca frenar dicha construcción.

Igualmente el tribunal no aceptó la petición de la Personería de Bogotá mediante el cual solicitaba que se declarara un desacato de dichas medidas, pues el tribunal aseguró que en ese sentido no existe ningún impedimento para que el proyecto siga su desarrollo solo en la parte que no está cobijada por las medidas cautelares.