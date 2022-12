Unasur descarta cumbre de presidentes para tratar crisis en la frontera

Fuentes de la Casa de Nariño informaron que no se logró alcanzar un consenso para convocar una reunión de presidentes miembros de la Unasur este lunes.

Publicidad

Así mismo se informó que aunque se hizo circular la convocatoria, esta "no tuvo éxito".

Por su parte, fuentes de Unasur confirmaron a BLU Radio que por tema de agenda de los presidentes del bloque, la reunión no se podría realizar el próximo lunes 21 de septiembre como lo anunció la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.

Publicidad

Este anuncio se hace luego que la diplomática venezolana segurara que los presidentes de los doce países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reunirían el próximo lunes para tratar la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia, anunció la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.





"Venezuela está muy contenta de poder participar" en esa cumbre "promovida por la República Argentina que nosotros agradecemos (..); estamos completamente dispuestos a ir a esa reunión muy importante", declaró Rodríguez al canal internacional Telesur con sede en Caracas.



Precisamente, el presidente Juan Manuel Santos abrió la posibilidad desde La Guajira, para que se concrete lo antes posible una reunión con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, con los buenos oficios de Ecuador, para superar la crisis en la frontera.



Sin embargo, desde Unasur no descartan que el encuentro pueda adelantarse después del 21 de septiembre.



Encuentre en este audio más información sobre:



- En Venezuela la oposición calificó de irresponsable el hecho de que aviones de la Fuerza Aérea de ese país hayan presuntamente violado el espacio aéreo colombiano.



- El Ministro del interior, Juan Fernando Cristo, radicó junto con las bancadas de los partidos políticos, excepto el centro democrático y el polo, el acto legislativo que crea una comisión legislativa para la paz y que otorga facultades al presidente Juan Manuel Santos.



Sectores políticos ya comienzan a apartarse de la iniciativa, el senador Iván Duque, en compañía del ex presidente Álvaro Uribe, anunció que el Centro Democrático no acompañará el acto legislativo para implementar los acuerdos de paz. Aseguró que este es un golpe de estado.



- Un juez de Bogotá revivió la orden de captura en contra de Liliana Pardo, exdirectora del IDU, investigada por el por la Fiscalía por carrusel de contratos en Bogotá.



- El director del Ideam, Omar Franco, explicó que sumando a los déficits de lluvias, que superan el 70% de los promedios históricos, se suman las altas temperaturas, creando condiciones propicias para la propagación de incendios forestales.



- Las autoridades no han podido controlar tres grandes incendios forestales que afectan el sur - oriente del departamento de Santander, uno de ellos está a punto de llegar a tierras de Boyacá.



- La representante de la Alianza Verde, Angélica Lozano, criticó el escándalo conocido en La Picota por cuenta de miembros involucrados en el descalabro de Interbolsa. Los calificó de descarados.



- Pasó el primero de los cuatro debates que tiene que cursar el proyecto de ley que busca que se les otorgue una prima a los y las empleadas domésticas.



- En buen estado de salud se encuentran los 12 balseros cubanos que lograron tocar tierra hoy en una exclusiva playa de Miami.



- Luego de ser protagonistas en la Vuelta España, los escarabajos del Team Colombia vuelven a competir en dos grandes clásicas europeas del ciclismo.



- El Distrito anunció un refuerzo de seguridad para los buses del Sistema Integrado de Transporte.