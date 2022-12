Usain Bolt confesó en qué es realmente lento

una reciente entrevista que la gente se pregunta por qué corre rápido cuando es "tan flojo y tranquilo, lo único que hago rápido es correr”.

“Realmente no hago nada más rápido, soy bastante lento, camino muy lento”.

Por otro lado, reveló que en su tiempo libre le gusta jugar videojuegos. “Me encantan los videojuegos. Call of Duty y Pro Evolution Soccer. Me gusta jugar para relajarme y dejar de pensar en las carreras”.

Además del atletismo, otro de sus deportes favoritos es el fútbol y declaró que a su criterio Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo. “Es mi favorito porque empezó en el Manchester United, y ahora en el Real Madrid sigue siendo el mejor”.

A menos de un año de que el fuego olímpico visite Río de Janeiro para la próxima cita deportiva en Brasil, reveló detalles de su preparación: “Algo que me han enseñado mis entrenadores es que el entrenamiento de invierno es el más importante, porque si te lastimas en el verano puedes regresar fácil ya que de cualquier manera estás entrenando pero en el invierno debes poner un esfuerzo extra. Me ha sido fácil concentrarme sabiendo que es una época importante para mi desarrollo. Es difícil porque hay que volver a empezar, pero me ha sido fácil”.