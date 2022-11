A la cárcel hombre que confesó asesinato de su tía en el norte de Barranquilla

Durante las audiencias concentradas que se adelantaron la noche de este sábado en el centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, el juez 19 penal municipal con funciones de control de garantías envió a la Penitenciaría El Bosque a Jorge Eliécer Vélez Amador por el asesinato y desmembramiento de su tía, una mujer de 70 años identificada como Aracelys Amador.

En medio de la diligencia, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado y consumado con premeditación, revelando que Vélez Amador adquirió los elementos con los que asesinó a su víctima.

“Usted adquirió de una ferretería de la ciudad un mazo de hule, una segueta, dos hojas para la misma, guantes y bolsas plásticas, elementos encontrados en el lugar de los hechos. Usted obró con premeditación pues anticipadamente adquirió los elementos que utilizó para perpetrar este hecho”, señaló el fiscal.

Una vez terminada la intervención del ente acusador, el imputado se allanó a los cargos y pidió perdón reconociendo que su conducta derivó de una deuda económica que tenía con su familiar.

“Pido perdón a mis primos, pido perdón a Dios, a mi familia, a la justicia, a todo el mundo. No sé qué me pasó. Me dejé llevar por problemas económicos que tenía; estoy muy arrepentido y me allano a los cargos”, expresó Vélez Amador.

Teniendo en cuenta que en su contra pesa una pena por un homicidio en el año 2006, con este nuevo caso podría enfrentar una condena entre 550 y 600 meses de prisión. Sin embargo, al aceptar los cargos, podría obtener una rebaja del 50% de la pena, luego de ser condenado.

El macabro hallazgo se produjo la noche del viernes al interior del apartamento de la mujer, ubicado en el edificio Lisboa, en el barrio Altos de Riomar, norte de Barranquilla.