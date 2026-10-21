A la cárcel joven por presuntamente amenazar a través de redes a la primera dama Ana Lucía Pineda

Un juez de control de garantías ordenó enviar a prisión a Daniel Alejandro Betancourt, señalado de presuntamente amenazar de muerte a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y a sus hijos a través de redes sociales. El joven fue capturado en Pereira, Risaralda, y deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial, luego de que la Fiscalía le imputara varios delitos.

La decisión fue adoptada por el juez quinto penal con función de control de garantías de Pereira, quien impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Según el informe radial, la investigación se originó por mensajes directos enviados desde un perfil anónimo, mediante los cuales el señalado habría amenazado a la esposa del presidente Abelardo De La Espriella y a sus familiares.

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Tras conocerse la decisión judicial, el mandatario se pronunció a través de sus cuentas oficiales y entregó detalles sobre la denuncia y el procedimiento de captura.

“El 18 de octubre de 2026 a las 10:12 de la mañana, un delincuente amenazó de muerte a mi esposa y a mis hijos. A las 12:23 del mediodía de ese mismo día se radicó la denuncia”, afirmó. También indicó que el allanamiento y la captura se hicieron efectivos la noche del 19 de octubre.



De acuerdo con la información entregada durante el reporte, en el procedimiento las autoridades encontraron una cantidad importante de marihuana en poder del capturado. La Fiscalía le imputó cargos por amenazas agravadas y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según lo expuesto en la audiencia. La investigación busca establecer las circunstancias de los hechos y la posible responsabilidad del procesado en las conductas que le atribuyen las autoridades.

Joven que amenazó a primera dama X: @ABDELAESPRIELLA

Apelarán la decisión

La defensa de Betancourt, encabezada por el abogado Camilo Puerta, manifestó su desacuerdo con la medida de aseguramiento y presentó una apelación al considerar que la decisión de enviarlo a prisión es excesiva. El abogado sostiene que su representado debería recuperar la libertad mientras continúa el proceso judicial. La solicitud deberá ser evaluada por la autoridad competente, que determinará si mantiene o modifica la decisión adoptada en primera instancia.

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Por ahora, Daniel Alejandro Betancourt permanecerá en la cárcel La 40 de Pereira, mientras se resuelve su situación jurídica. No obstante, el proceso continúa y el joven conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria en firme. Las autoridades deberán avanzar en la investigación para esclarecer los hechos y establecer si el señalado es responsable de las amenazas denunciadas por la primera dama y su familia.