“Sentí y viví con ellos ese impacto”: De Roux por cierre de proceso por encubrimiento de abusos

El sacerdote Francisco de Roux se pronunció tras la decisión judicial que puso fin al proceso penal en su contra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Darío Chavarriaga contra un niño y sus hermanas en la década de 1970.

En un comunicado titulado “Que la verdad y la justicia respondan al dolor de las víctimas”, De Roux confirmó que el viernes 16 de octubre el juez Víctor Alexander Joya, del Juzgado 64 Penal del Circuito con función de Conocimiento, decretó la preclusión del proceso, luego de que la Fiscalía solicitara terminar anticipadamente la actuación por considerar que no había méritos para continuar con el juicio.

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El sacerdote calificó la decisión como una oportunidad para cerrar ese capítulo y manifestó su respeto por las víctimas de abuso sexual y por los periodistas que cuestionaron públicamente su actuación durante el proceso.

“Mi primer pensamiento solidario es para miles de personas que, siendo niños y niñas, sufrieron el crimen del abuso por parte de sacerdotes”, expresó.



En su pronunciamiento, el expresidente de la Comisión de la Verdad también se refirió a las críticas que recibió durante la investigación, aseguró que estas le permitieron crecer como ser humano y manifestó que no guarda resentimiento contra quienes cuestionaron su actuación.

“A quienes dudaron o me prejuzgaron, les tiendo la mano. También a quienes buscaron afectar a personas y causas que me son queridas. Hoy puedo decir con total honestidad y calma que no siento rabia ni los considero enemigos”, señaló.

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De Roux también sostuvo que parte de las acusaciones en su contra buscaban afectar la credibilidad de la Comisión de la Verdad, entidad que presidió en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.

Por ello, invitó a las víctimas del conflicto armado y a sus antiguos compañeros de la Comisión a continuar trabajando por la verdad y la dignidad de quienes han sufrido la violencia en Colombia.

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El sacerdote De Roux agradeció al juez por la decisión y destacó, según sus palabras, el rigor y la independencia con los que actuó. Sin embargo, insistió en que espera que la justicia también pueda responder a las necesidades de las víctimas de abuso sexual.

“Esta decisión me permite cerrar este capítulo con la esperanza de que algún día la justicia también cobije a todas las víctimas”, manifestó.

