A sanción presidencial proyecto de ley que reconoce la bonificación judicial como factor salarial

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que reconoce el carácter de factor salarial de la Bonificación Judicial. Con esta decisión, la iniciativa legislativa supera su etapa en el Congreso y pasa a sanción del presidente de la República para su posterior entrada en vigencia como Ley de la República.

La norma, impulsada por el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, establece que este beneficio sea reconocido plenamente como factor salarial para todos los efectos legales y prestacionales, y no únicamente para la cotización a salud y pensión, como operaba hasta el momento. La medida busca otorgar estabilidad laboral y claridad normativa sobre la naturaleza de este reconocimiento económico.

El nuevo marco legal cobija aproximadamente a 36.819 servidores públicos adscritos a la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

"Con esta ley, que entrará en vigor una vez sea sancionada y promulgada por el oresidente de la República, el Congreso avanza en el reconocimiento efectivo de los derechos laborales de los servidores judiciales y en la construcción de un sistema salarial más justo, equitativo y jurídicamente sólido para el sector justicia", afirmó el senador Alejandro Carlos Chacón.



El congresista liberal señaló además que esta iniciativa no solo corrige una situación que durante años ha generado inseguridad jurídica y elevados costos para el Estado, sino que también brinda estabilidad y garantías a quienes cumplen una labor fundamental para la administración de justicia en Colombia.

Tras conocerse la aprobación, el Consejo Superior de la Judicatura destacó el avance de la iniciativa a través de sus canales institucionales. Mary Lucero Novoa Moreno, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, mediante un comunicado, afirmó que la aprobación de este proyecto representa un avance significativo y un estímulo para el reconocimiento de los derechos laborales en el sector. La magistrada señaló que la incorporación de la bonificación como factor salarial brinda mayor seguridad jurídica, fortalece institucionalmente a la Rama Judicial y refleja el compromiso del legislativo con el bienestar de sus funcionarios.

Las proyecciones económicas del Congreso y de la Judicatura señalan que las pretensiones por reclamaciones asociadas a la bonificación superan los $750.000 millones, generando condenas multimillonarias en la última década. Con la implementación de la nueva norma, se calcula un ahorro anual para el Estado de $378.549 millones derivado de la reducción de litigios y costos de defensa jurídica.