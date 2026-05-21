A señalados de muerte de Yulixa Toloza solo les imputaron resistencia a la autoridad

Luego de que las autoridades lograran hallar el cuerpo de Yulixa Toloza el pasado 19 de mayo, se logró la captura de dos personas vinculadas al caso en territorio venezolano: María Fernanda Delgado y Edinson José Torres, dueños del centro estético en donde fue atendida, quienes fueron detenidos en el estado Portuguesa, mientras que el tercer implicado fue puesto a disposición de las autoridades en Maracay.

La deportación solicitada por las autoridades colombianas por este caso se ha complicado y, mientras tanto, ha avanzado la audiencia en territorio venezolano que este 21 de mayo solo recibieron imputación de resistencia a la autoridades, esto debido a que "en el expediente no hay más información, solo la alerta azul de Interpol", indicaron las autoridades.

Por ende, no serán llevados a la cárcel de acuerdo con la legislación venezolana, además, por este hecho, la jueza decretó inicialmente la medida de excarcelación de ambos implicados en este crimen y medida de aseguramiento judicial por un lapso de 60 días contra los imputados, mientras se analiza el proceso de deportación solicitado por las autoridades colombianas.

Mientras tantos, autoridades colombianas y venezolanas avanzan para resolver si se da o no la deportación de estos dos a territorio colombiano para que respondan por los delitos detrás de este crimen, que tuvo desaparecida a esta mujer durante seis días tras someterse a un procedimiento estético en este sitio.



Es importante recordar que, según la legislación venezolana, la deportación no está permitida. Sin embargo, si el delito fue cometido en otro territorio, como en este caso Colombia, podrían ser juzgados en Venezuela por esos mismos hechos, aunque no se aplicaría una deportación.

Este caso ha dejado una fuerte indignación nacional y preocupación por esta situación para que los implicados puedan someterse a la justicia por este crimen.