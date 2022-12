Absuelven al hombre señalado de asesinar a porrista de Millonarios en 2013

Una juez de conocimiento absolvió a Hugo Alejandro Zabaleta Sossa, señalado por la Fiscalía de ser el homicida de la porrista de Millonarios Luisa Fernanda Ovalle.

Para la juez no existen pruebas suficientes presentadas por la Fiscalía que demuestren la responsabilidad del sujeto.

La noche del 30 de noviembre 2013, y en un desafortunado episodio, se apagó para siempre la luz de Luisa Fernanda Ovalle, una joven de apenas 18 años que cursaba quinto semestre de ciencias políticas en Bogotá y trabajaba en eventos, además de ser porrista de Millonarios, una de las grandes pasiones de su vida.

La noche del crimen, la joven porrista de Millonarios intentó defenderse de su agresor, pero su fuerza no fue suficiente para escapar de la muerte. Algunos testigos intentaron ayudarla, pero era demasiado tarde.

“Luisa me llamó a las 6:15 (de la tarde), que ya había terminado de trabajar. Yo le digo que en qué se va a devolver y ella me dice que en TransMilenio y yo le digo que no, que ella tiene para tomar taxi y su respuesta fue ‘si tomo taxi, nunca llego’. Efectivamente nunca llegó a la casa”, señaló Tatiana Chávez, la madre de la joven, el pasado 30 de noviembre de 2017 a Noticias Caracol.

