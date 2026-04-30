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Actriz y exreina es acusada por presentar título falso para obtener mejor pago

Yeimi Paola Vargas, habría usado un documento falso para acceder a un contrato con mejores honorarios en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.

Yeimy Paola Vargas
Yeimy Paola Vargas.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yeimi Paola Vargas Gómez por, presuntamente, presentar documentos falsos para obtener un contrato con mejores condiciones laborales en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.

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Según la investigación, la mujer habría subido a la plataforma Secop II un título falso que la acreditaba como técnica laboral en actuación y teatro. Este documento, supuestamente expedido por un instituto en Bucaramanga, le permitió cumplir con los requisitos exigidos por la entidad y acceder a un mejor nivel de pago.

El contrato fue firmado en marzo de 2025 y terminado en agosto del mismo año, de mutuo acuerdo. El documento tenía una duración de nueve meses y un valor total de 55 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, esta situación habría permitido que Vargas recibiera de manera indebida más de 8 millones de pesos, gracias a un nivel de formación que en realidad no tenía.

Por esa razón, la Fiscalía le imputó los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación. No obstante, la mujer no aceptó los cargos.

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