Alias 'Guacamayo' cumplirá condena en resguardo indígena, a pesar de amplio prontuario

Carlos José Robayo Escobar, conocido con el alias de 'Guacamayo', señalado narcotraficante extraditado y condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir, obtuvo autorización judicial para ser trasladado desde la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar hasta el resguardo indígena Yu Cehk del pueblo Nasa Pico de Oro, ubicado en la región del Alto Naya, entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, donde continuará cumpliendo su pena bajo custodia de autoridades indígenas.

La decisión ha generado cuestionamientos entre denunciantes y sectores que siguen el caso, quienes advierten que ni Robayo Escobar ni su defensa solicitaron durante años ser procesados o juzgados bajo jurisdicción indígena, pese a su amplio prontuario judicial. Solo después de 20 años de enfrentar varios procesos penales y condenas, el hombre presentó un certificado que lo acredita como integrante activo de la comunidad indígena Yu Cehk del pueblo Nasa.

Al consultar sobre ese documento, el Ministerio del Interior confirmó oficialmente la pertenencia de alias 'Guacamayo' a dicha comunidad. En la certificación conocida por este medio, la entidad indicó “Consultado el auto‐censo sistematizado y aportado por la Comunidad Indígena Yu´cehk, se registra el señor Carlos José Robayo Escobar, en estado activo”. El documento agrega además que la información “identifica al portador como indígena para el acceso a sus derechos constitucionales ante las entidades que lo requieran”.

Dentro de la actuación judicial también reposa una solicitud presentada por el gobernador indígena Yu Cehk, quien pidió formalmente el traslado del condenado al “centro de armonización Yu Cehk del pueblo Nasa, ubicado en la vereda Pico de Oro y Risaralda de la región del Alto Naya”. Con base en esos documentos, el juez avaló el traslado y ordenó que Robayo Escobar fuera entregado personalmente al cabildo gobernador del resguardo indígena.



El prontuario judicial

Sin embargo, el historial judicial de alias 'Guacamayo' se remonta a varias décadas y está ligado a estructuras del narcotráfico y organizaciones criminales. En 2005, la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición a Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico internacional de cocaína y ser exintegrante del Cartel del Norte del Valle . En la decisión judicial se lee que “Carlos José Robayo Escobar formaba parte de una organización de tráfico de cocaína que operaba desde Colombia en los años 2003 y 2004, enviando a los Estados Unidos, pasando por México, despachos de cocaína en una cantidad promedio de 500 kilogramos cada uno”.



La providencia también detalló que Robayo Escobar “vigilaba en la operación el transporte de la cocaína” y que incluso aparecía “en una videoconferencia con una fuente confidencial hablando sobre el envío de 500 kilogramos de cocaína a Estados Unidos”. Tras ser extraditado, el hoy condenado pagó siete años de prisión en territorio norteamericano y regresó a Colombia a comienzos de 2013.

Posteriormente fue procesado y condenado en Colombia por graves delitos relacionados con homicidios y estructuras criminales armadas. La Corte Suprema dejó en firme en 2022 una condena superior a 42 años de prisión por “homicidio agravado, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y porte o tenencia de armas agravado”, luego de negar una demanda de casación presentada por su defensa.

La sentencia relaciona varios asesinatos cometidos por integrantes de la estructura criminal liderada por alias 'Guacamayo'. Según el fallo judicial, las víctimas fueron retenidas, amarradas o esposadas antes de ser ejecutadas con arma de fuego por supuestamente filtrar información de la organización o pretender delatar a algunos de sus miembros. Pese a esa condena, Robayo Escobar recuperó la libertad en 2018 por decisión de un juez.

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No obstante, en 2020 volvió a ser capturado y señalado de ser jefe de la red de narcotráfico denominada “La Gran Alianza”, organización que opera en el Valle del Cauca y que fue integrada por algunos excapos extraditados del Cartel del Norte del Valle que regresaron al país.