Análisis: el caso Aida Merlano tras las declaraciones de la excongresista en Venezuela

Óscar Montes, panelista de BLU Radio, analizó el caso de Aida Merlano asegurando que la exsenadora tiene el conocimiento “para decir muchas de las cosas que dice y hay que ver con beneficio de inventario sus declaraciones”.

Afirmó que es importante que en la historia de Aida Merlano se debe tener en cuenta que la excongresista también es culpable, más allá de lo que está diciendo “sobre otros sectores”.

Publicidad

“Uno mira la generalidad y, en eso todos estamos de acuerdo, ahí no hay nada nuevo, cuando ella se mete en los detalles es que hay que ver si las cosas responden a un interés político y eso se evaluará más adelante con las pruebas”, dijo.

Aseguró que si Merlano cuenta con las pruebas de las declaraciones y acusaciones que ha entregado “por fin se tendrá una respuesta a todo el entramado de corrupción política del que ella y todos hemos hablado”.

Publicidad

Por su parte, el periodista Alberto Martínez, dijo que el “huracán” de Aida Merlano podría tener elementos de verdad , pero los mismos se pueden desdibujar cuando habla de otras declaraciones en las que involucra a personajes como “Santos, Uribe e incluso al mismo presidente Duque”.

Aseveró que la situación es un “absurdo político” porque Colombia no puede pedir la extradición a una nación con la que no tiene relación y el país vecino no debe usar cortinas de humo como recibir las declaraciones de la exsenadora.

Publicidad

“Es un tema de complejidad superior”, puntualizó.

Vea aquí: Los detalles de la Corte para pedir extradición de Aida Merlano

Escuche la entrevista completa aquí:

Publicidad