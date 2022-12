Antonio José Lizarazo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Quien llega a la alta Corte no es ajeno al proceso de paz. Antonio José Lizarazo fue durante casi cuatro años asesor del gobierno en La Habana en el tema de participación en política y por eso recibió el rechazo de la bancada uribista.



La decisión la tomó la plenaria del Senado, que con 55 votos a favor y 21 en blanco eligió a Antonio José Lizarazo, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de Gabriel Eduardo Mendoza. El nuevo togado competía con los exmagistrados auxiliares Rodolfo Arango y Marta Paz.



“Ustedes hoy me han conferido el más grande honor de mi vida: dedicársela al derecho. No es solo un honor, sino una enorme responsabilidad. Quiero aparecerle al Consejo de Estado de incluirme en esta terna”, agregó el nuevo magistrado.



Lizarazo, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y exgobernador de Norte de Santander, es abogado de la Universidad Libre de Bogotá, con maestría en derecho administrativo y especializado en ciencia política y administrativa, y destacó la coyuntura histórica por la que atraviesa el país y los objetivos de paz y justicia.