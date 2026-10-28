Capturada colombiana solicitada por Suecia por extorsión y suplantar a las autoridades de ese país

Una mujer colombiana solicitada por la justicia de Suecia por presunta extorsión agravada fue retenida por la Policía Nacional en Medellín mediante una Notificación Roja de INTERPOL.

Se trata de Katerin Herrera Álvarez, señalada de integrar una red criminal que habría exigido millonarias sumas de dinero a víctimas en el país europeo mediante correos electrónicos fraudulentos que suplantaban a las autoridades policiales.

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De acuerdo con las investigaciones coordinadas con las autoridades europeas, la organización operaba en el municipio de Östersund, Suecia. Allí, presuntamente, enviaba mensajes en los que se hacía pasar por la Policía para intimidar a las víctimas y hacerles creer que enfrentaban procesos judiciales en su contra.

Para presionarlas, los integrantes de la red amenazaban con supuestas penas de prisión, elevadas multas económicas e incluso con quitarles la custodia de sus hijos. A cambio de evitar estas falsas consecuencias judiciales, exigían transferencias bancarias de entre 85.000 y 90.000 coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 34 o 36 millones de pesos colombianos por cada víctima.



Las labores de verificación e inteligencia también permitieron reconstruir parte de la historia de Herrera Álvarez. Según la Policía, salió de Colombia a los cinco años junto con su madre, en condición de refugiadas bajo la protección de ACNUR, después de que su padre fuera asesinado por grupos guerrilleros. Tras permanecer dos años en Costa Rica, ambas fueron seleccionadas por el Gobierno sueco para recibir residencia permanente.

La mujer vivió durante 23 años en Suecia, donde recibió asistencia estatal en vivienda, alimentación y educación, y llegó a formarse profesionalmente como jefa de enfermería. Posteriormente, decidió regresar a Colombia, argumentando complicaciones de salud de su madre. Desde 2024 residía en la vereda Toldas, en el municipio de Guarne, Antioquia.

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En Colombia, la mujer trabajó durante un año como administradora de un hotel en Medellín y, al momento de ser ubicada por las autoridades, se desempeñaba en la organización de eventos para una caja de compensación en Antioquia.

Tras su detención, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales. Ahora, la mujer permanece a la espera de que las autoridades diplomáticas y judiciales de Suecia formalicen la solicitud de extradición.