En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Choque de trenes España
Megaoperativo en Bogotá
Flávio Bolsonaro
María Corina Machado
Kbeto Zuleta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / A la cárcel 2 presuntos responsables de extorsión con imágenes íntimas y falsos perfiles

A la cárcel 2 presuntos responsables de extorsión con imágenes íntimas y falsos perfiles

La investigación permitió relacionarlos con hechos que habrían afectado, al menos, a 14 personas, entre hombres y mujeres, durante el último año.

Kellys Johana Ramírez Díaz y Jhons Edison Pérez Morrillo, presuntos responsables de extorsión con imágenes íntimas y falsos perfiles.
Kellys Ramírez Díaz y Jhons Pérez Morrillo, presuntos responsables de extorsión con imágenes íntimas y falsos perfiles. Suministrada.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Kellys Johana Ramírez Díaz y Jhons Edison Pérez Morrillo por su presunta participación en una serie de extorsiones contra habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La investigación permitió relacionarlos con hechos que habrían afectado, al menos, a 14 personas, entre hombres y mujeres, durante el último año.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

De acuerdo con la investigación, los procesados presuntamente creaban y utilizaban perfiles falsos en aplicaciones de mensajería instantánea para contactar a sus víctimas y persuadirlas de compartir fotografías y videos de contenido sexual. Posteriormente, las amenazaban con divulgar ese material en redes sociales y otras plataformas si no les entregaban determinadas sumas de dinero.

Últimas noticias

Papá de Jaime Esteban Moreno llora al recordar a su hijo: "El alma rota"
Judicial

"La justicia sería cadena perpetua": desgarrador relato del padre de Jaime Esteban Moreno

Thomas Greg & Sons pedirá ser reconocida como víctima en proceso contra exsuperintendente Luis Pérez
Judicial

Thomas Greg & Sons pedirá ser reconocida como víctima en proceso contra exsuperintendente Luis Pérez

Publicidad

La Fiscalía también estableció que, en otros casos, los señalados presuntamente se hacían pasar por integrantes de grupos delincuenciales con presencia en el archipiélago para exigir pagos extorsivos. En esas circunstancias, las víctimas habrían recibido amenazas de sufrir atentados si no accedían a las exigencias económicas.

Según el ente investigador, para recibir el dinero, los presuntos responsables utilizaban distintas identidades y entregaban instrucciones para que las transferencias se realizaran a billeteras virtuales asociadas a números de teléfonos celulares.

Las actividades investigativas y el análisis de los casos permitieron relacionar los hechos y establecer que habría, al menos, 14 personas afectadas. Las autoridades señalaron que los actos ilícitos presuntamente se desarrollaban desde el municipio de María La Baja, en Bolívar.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Ramírez Díaz y Pérez Morrillo fueron capturados por servidores del Gaula de la Policía Nacional en esa población. Posteriormente, una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó el delito de extorsión agravada. Durante la actuación judicial, los dos procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

Relacionados

San Andrés y Providencia

Extorsión

Publicidad

Publicidad

Publicidad