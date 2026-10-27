"La justicia sería cadena perpetua": desgarrador relato del padre de Jaime Esteban Moreno

Ya se cumple un año de la trágica muerte de Jaimes Esteban Moreno, de apenas 20 años, saliendo de una fiesta de Halloween tras ser golpeado por Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, quienes fueron condenados este lunes, 19 de octubre, a 37 años y seis meses de prisión.

Sin embargo, ni el abogado ni el papá de la víctima han estado de acuerdo con la decisión y la condena, dicen, es muy poco para la gravedad de este crimen, en especial que ninguna le recuperará la vida a este joven que apenas comenzaba su camino por el mundo.

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Jaime Moreno, padre de la víctima, habló, en Relatos al Límite de Blu Radio, sobre el significado de la decisión judicial y recordó a su hijo como un joven tranquilo, dedicado a sus estudios y apasionado por el ajedrez. Para él, hablar de justicia implica también reconocer la dimensión irreparable del crimen.

“Frente a lo moral, frente al daño causado, frente al daño infringido, ¿cuál sería la condena? Si me lo preguntas, para mí sería la condena, una condena perpetua. En vida de ellos, que pagaran pues el daño que causaron de una vida que no dejaron florecer”, expresó el papá de Jaime Esteban Moreno.



Fiscalía reveló detalles sobre Ricardo González, segundo implicado en muerte de Jaime Esteban Moreno Foto: redes sociales

Moreno explicó que, aunque la legislación colombiana establece límites y criterios para determinar las penas, el impacto del asesinato trasciende cualquier cifra. “Que estos dos asesinos paguen 450 o 550 meses, por supuesto que no. Pero todo va en el sentido de tu pregunta, sí, y la discusión filosófica de lo que es justicia”, señaló.

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Mencionó que su hijo nunca fue de fiestas y siempre era de estar en casa, que, por desgracia, una noche que decidió salir le terminó costando la vida y, dice, que, aunque argumentan un supuesto acoso sexual de él, hasta ahora esto no ha sido comprobado por lo que el crimen debería tener una mayor gravedad en la condena.

“Ellos siempre hicieron uso del derecho al silencio, nunca pronunciaron ninguna palabra. No, no hay una explicación de parte de estos monstruos sobre el asesinato que cometieron. Lo único que expuso uno de los abogados es que fue por rumores, que fue por hacerle caso a un tercero. Pero pues yo no creo que nos llegue a desencadenar un acto de tanta brutalidad, de tanta crueldad”, añadió.

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Mientras dos de los responsables ya fueron condenados, la familia también espera avances frente a la mujer señalada dentro del proceso y que permanece prófuga de la justicia. Según Moreno, existe una orden de captura y una circular roja de Interpol.

“Ojalá que podamos en otro espacio estar hablando de la condena de Kledimar Paola Fernández Zulbarán, que estemos hablando de su detención”, expresó.