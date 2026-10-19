"¿Por qué tan solo 37 años?": abogado de Jaime Esteban Moreno cuestiona decisión del juez

La noche del 31 de octubre de 2025 terminó en tragedia con la muerte de Jaime Esteban Moreno, de 20 años, a la salida de un establecimiento en Chapinero. Por este crimen, Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz fueron condenados este lunes 19 de octubre a 37 años y seis meses de prisión. Ambos fueron declarados responsables de la agresión que terminó con la vida del estudiante universitario, quien quedó tendido en plena calle tras ser golpeado.

Para la Fiscalía, las pruebas técnicas, los videos de las cámaras de seguridad y al menos ocho testimonios permitieron demostrar un acuerdo voluntario entre los dos procesados para causar la muerte de Jaime Esteban. Durante el proceso, la fiscal delegada sostuvo que ambos eran conscientes del desenlace mortal que podían tener las agresiones.

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Sin embargo, para la familia de Jaime Esteban Moreno, la pena impuesta por el juez fue “muy benévola” frente a la gravedad de los hechos. La representación de víctimas había solicitado una condena de 45 años de prisión y ahora apelará la decisión para buscar que el Tribunal Superior de Bogotá aumente la pena.

Así lo explicó Camilo Rincón, abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, en diálogo con Recap de Blu Radio, quien cuestionó que la argumentación expuesta por el juez en la sentencia no coincidiera, a su juicio, con el monto final de la condena.



Esta es la razón. Foto: Redes sociales y Before Club

“Desafortunadamente, obviamente de manera muy respetuosa lo digo, pareciera que no estuviese en coherencia la parte motiva con los 37 años y 6 meses por el cual fueron condenados Juan Carlos Suárez Ortiz. Y ahí es donde va a radicar mi disenso, mi inconformidad y mi recurso de apelación respecto únicamente al quantum punitivo. Dicho de otra forma, el juez hizo lo más difícil, que era motivar esa parte resolutiva, pero considero que fue muy benévolo”, señaló el abogado.

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La familia buscará ahora que, en segunda instancia, se revise exclusivamente el monto de la pena y que esta pueda llegar a los 550 meses de prisión, equivalentes a 45 años, como fue solicitado durante el proceso.

“Aquí lo único probable va a ser lo siguiente: uno, que se aumente el cuántum punitivo para Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz. Sí, o 2, que se confirme la decisión de primera instancia. Disminuir, eso no está dentro de los, dentro de las posibilidades, y mucho menos que los alegatos, perdón, que el recurso de apelación de los abogados de los condenados vaya a prosperar por una sencilla razón: ellos nunca en su teoría del caso del homicidio preterintencional dentro del juicio pudieron demostrar más allá de toda duda razonable que el homicidio fue preterintencional”, añadió.

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Además, pedirán que continúen en la búsqueda de Paola Fernández, otra, según el abogado, de las culpables de este homicidio y que sigue prófuga de la justicia por este hecho, aunque han dicho que se encuentra en Venezuela, Rincón considera que no se ha trabajado lo suficiente para dar con su paradero.

“Paola Fernández, estoy absolutamente seguro de que la Policía Nacional, el CTI, o incluso la misma Interpol darán cuenta de ella. Lo importante es que este proceso avance. Ya se había hecho una audiencia preliminar ante un juez de garantías, Pero ese juez de garantías le exigió a la Fiscalía General de la Nación unos requisitos para poderla declarar persona ausente. Una vez se declare persona ausente, ahora se hará la imputación, obviamente se le asignará un abogado de oficio y el proceso continúa”, dijo.