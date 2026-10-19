Fiscalía imputó a Ricardo Orrego los delitos de acto sexual violento y acoso sexual

La Fiscalía imputó al periodista Ricardo Orrego los delitos de acto sexual violento y acoso sexual tras recopilar el testimonio de cinco mujeres que tuvieron algún vínculo laboral con él entre julio de 2012 y junio de 2024.

Las denunciantes, que son tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria, aseguraron que Orrego cometió una serie de hechos aprovechando su posición dentro de Noticias Caracol.

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“De acuerdo con la investigación, el entonces presentador deportivo, al parecer, se valió de su experiencia y posición de poder dentro de la empresa a la que estaba vinculado para acercarse a las víctimas y, en diferentes ocasiones, mantener contacto físico sin consentimiento, así como enviarles mensajes de carácter lujurioso a través de redes sociales.

Ricardo Orrego no aceptó cargos y emitió un comunicado en redes sociales donde aseguró que siempre ha estado a disposición para colaborar con la justicia.



“Mi defensa se llevará a cabo estrictamente donde corresponde, en los estrados judiciales. Desde el primer día he estado a entera disposición de las autoridades, y así lo seguiré haciendo cada vez que sea requerido. Comprendo perfectamente que este caso genere una atención especial. Las conductas que se investigan involucran asuntos sumamente delicados que nuestra sociedad, con toda razón, exige que se tomen con la mayor seriedad", dijo.

Luego, agregó: "Precisamente, por el respeto que le tengo a esa sensibilidad social, considero imperativo que los hechos sean evaluados con total responsabilidad, objetividad y estricto apego a la ley, para que la verdad prevalezca”.