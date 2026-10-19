Tutela contra serie “Palacio”: piden incluir información sobre absolución de coronel (R) Plazas Vega

El abogado Jaime Granados, apoderado de Miguel Darío Plazas Vega, Alfonso Hernando Plazas Vega y Camilo Andrés Plazas Vega, hijos del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, radicó una acción de tutela contra Dynamo Producciones, productora de la serie Palacio. La representación busca que la producción incluya aclaraciones sobre la naturaleza ficticia de la obra y la absolución judicial del oficial retirado, sin solicitar que se censure o suspenda su estreno.

Entre las pretensiones de la tutela, la defensa pide que al comienzo y al final de cada episodio en el que aparezca el personaje que representa a Plazas Vega, así como en el tráiler, se incluya un aviso visible que indique: “Ficción basada en hechos reales. Cualquier semejanza no implica afirmación histórica. El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue absuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 16 de diciembre de 2015”.

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También solicita que la misma aclaración aparezca en comunicados de prensa, fichas técnicas, piezas publicitarias y sitios web relacionados con la serie, incluso cuando sean publicados por terceros. Además, pide que la productora se abstenga de utilizar el nombre y los rasgos identificables del coronel retirado para atribuirle participación en desapariciones, torturas, muertes u otras conductas por las que fue absuelto o que no fueron objeto de una condena en firme.

En el documento, Granados sostiene que Dynamo se dispone a difundir la producción el próximo 6 de noviembre y que esta identifica con su nombre real a Plazas Vega, vinculándolo con la desaparición de personas durante los hechos del Palacio de Justicia. El abogado recuerda que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo absolvió mediante sentencia del 16 de diciembre de 2015.



Si bien la obra se anuncia como una ficción, su promoción la presenta como el resultado de siete años de investigación, construida a partir de documentos, testimonios y actas judiciales, y con un declarado valor de memoria histórica Afirma la defensa.

Según el escrito, las piezas promocionales no advierten al público sobre la absolución del coronel ni sobre decisiones judiciales relacionadas con nueve de las personas mencionadas en el caso.

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El abogado argumenta que, ante esa presentación, la audiencia podría recibir la serie como una versión de verdad histórica y que ello afectaría la honra y el buen nombre del oficial retirado y de sus familiares. “Se solicita que el espectador conozca que se trata de una ficción y cuál es la verdad judicial sobre el padre de mis representados”, señala el documento.

La tutela también expone que los hijos del coronel no habrían tenido la oportunidad de conocer ni controvertir previamente la manera en que fueron construidos el personaje y los hechos que se le atribuyen. La defensa describe una “asimetría entre quien controla el contenido y la difusión de la obra y quienes resultan afectados por ella”, y sostiene que la difusión internacional de la producción dificultaría que la familia haga llegar al mismo público la información sobre la decisión judicial.

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Como antecedente, Granados cita la sentencia SU-334 de 2026 de la Corte Constitucional, relacionada con una tutela presentada por la cónyuge y los hijos del exmagistrado Manuel Gaona Cruz contra el director y los productores de la película Noviembre, también ambientada en los hechos de la toma y recuperación del Palacio de Justicia. Según el abogado, en esa decisión la Corte cuestionó piezas promocionales que podían generar confusión sobre la naturaleza de la obra y las afirmaciones incluidas en una escena.

El documento además anexa otras decisiones judiciales que, según la defensa, favorecieron al coronel retirado, incluidas demandas civiles que no prosperaron. Con la acción, los familiares buscan que se incorpore información sobre la absolución y el carácter ficticio de la serie, sin pedir que se impida su difusión.

