Thomas Greg & Sons pedirá ser reconocida como víctima en proceso contra exsuperintendente Luis Pérez

La firma Thomas Greg & Sons solicitará ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías que se le reconozca como víctima en el proceso penal que se adelanta contra el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exsuperintendente de subsidio familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, por las afirmaciones que hizo sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de Colombia de 2026.

La audiencia fue programada para el próximo 4 de noviembre, a las 3:00 de la tarde. La solicitud fue presentada por el abogado Mauricio Pava, representante judicial de la compañía, quien busca que la firma pueda intervenir formalmente en el proceso penal contra el exfuncionario.

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La denuncia inició por los presuntos delitos de perturbación al certamen democrático, hostigamiento, injuria y calumnia, presentada por Thomas Greg & Sons, que considera que las declaraciones del exmagistrado hicieron parte de una campaña sistemática de desinformación que habría buscado desacreditar el proceso electoral y afectar la reputación de la empresa.

La controversia también gira en torno a las denuncias sobre presuntas irregularidades electorales y sus posibles efectos en la confianza ciudadana en las instituciones. En su momento, el abogado Pava sostuvo que las afirmaciones cuestionadas habrían buscado afectar el desarrollo del escrutinio y generar desconfianza frente al sistema democrático.



Al explicar la posición de la compañía, el abogado señaló “La libertad de expresión y el control ciudadano son pilares de la democracia, pero no pueden convertirse en instrumentos para atribuir delitos sin pruebas o poner en riesgo la confianza en el sistema electoral”.

Pava agregó que la firma acudió a la justicia para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes. “Acudimos a la justicia para que se esclarezcan los hechos, se establezcan las responsabilidades a que haya lugar y se garanticen los derechos de Thomas Greg & Sons como víctima de estas conductas”, afirmó.