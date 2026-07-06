Thomas Greg & Sons denunció a Luis Guillermo Pérez por acusar sin pruebas de un fraude electoral

La empresa Thomas Greg & Sons presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el exsuperintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, por las declaraciones por medio de sus redes sociales en las que señaló a la compañía de estar detrás de un supuesto fraude en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Según el documento radicado por la firma, la denuncia se sustenta en que las afirmaciones del exfuncionario, Luis Guillermo Pérez, fueron realizadas sin aportar pruebas y habrían afectado la confianza pública en el proceso electoral y el buen nombre de la empresa.

La acción penal fue presentada por el abogado Mauricio Pava Lugo, quien actúa como apoderado de Thomas Greg & Sons. En ella se solicita investigar a Pérez Casas por los presuntos delitos de perturbación de certamen democrático, hostigamiento y otras conductas que puedan derivarse de dichas declaraciones.

Pérez habría difundido en redes sociales acusaciones de fraude electoral basadas en interpretaciones erróneas o tergiversadas del proceso de digitalización de los formularios E-14, luego de las elecciones de segunda vuelta presidencial. Según la denuncia, el exfuncionario habría publicado más de veinte reportes de supuestas irregularidades electorales y habría llamado públicamente a detener el escrutinio en todo el país, además de solicitar la exclusión de mesas de votación y cuestionar la legitimidad de los resultados electorales.



De acuerdo con la compañía, las acusaciones difundidas por el exsuperintendente de Subsidio generaron un gran impacto en la reputación de la empresa al vincularla con una supuesta alteración de los resultados de la segunda vuelta presidencial, pese a que, según sostiene Thomas Greg & Sons, no existe evidencia que respalde dichos señalamientos.

Asimismo, manifestó que las afirmaciones también afectaron la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia de los comicios y pidió a la Fiscalía establecer las responsabilidades correspondientes.