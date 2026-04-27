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Cancillería garantiza continuidad en expedición de pasaportes aunque finalice contrato Thomas Greg

Antes que advertir de posibles inconvenientes se ratifican en destacar la implementación del nuevo modelo y reportan la expedición de más de 132 mil pasaportes en lo corrido de abril.

Pasaporte-Colombia-EFE.jpg
Pasaporte en Colombia
Foto: EFE
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

La Cancillería de la República respondió a la supuesta imposibilidad de cumplir con la expedición de pasaportes en el país y aseguró que el servicio no se verá interrumpido, pese a que el contrato con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2026 finaliza el próximo jueves 30 de abril.

Según la explicación oficial, la terminación de este contrato hace parte de las condiciones pactadas y no afectará la prestación del servicio, ya que el nuevo modelo de pasaportes avanza en su fase de transición, conforme a lo anunciado previamente.

En cuanto a la operación reciente, la entidad detalla que entre el 1 y el 26 de abril se expidieron 132.699 pasaportes, una cifra que refleja, según indicó, la continuidad del servicio y el aumento en la capacidad de atención. Además, el proceso se ha mantenido sin interrupciones, pese a lo que calificó como desinformación en algunos sectores.

En un comunicado, hicieron la salvedad —reiterada— de que es la única autoridad competente para expedir pasaportes en Colombia, a través de su red oficial de oficinas, y advirtió que ningún operador privado está autorizado para realizar este trámite.

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Exhortaron a la ciudadanía a gestionar el documento únicamente en los puntos oficiales habilitados, como las sedes en Bogotá, los CADES, las 27 gobernaciones con convenio vigente y los consulados en el exterior.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores ratificaron que tienen el compromiso de garantizar una atención continua, oportuna y de calidad en la expedición de pasaportes, al tiempo que avanzan en el fortalecimiento de sus capacidades operativas con la implementación del nuevo modelo.

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