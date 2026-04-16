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Oficinas de pasaportes atenderán sin cita este viernes y abrirán los sábados en abril

Este 17 de abril será un día laboral normal en Colombia, pero para los funcionarios públicos habrá día cívico; a pesar de ello, oficinas de pasaportes atenderán con normalidad.

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Atención para solicitud de pasaportes.
Foto: Cancillería.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

En 2024 el Gobierno nacional instauró el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza que estableció que el tercer viernes de abril (cada año) tendrá carácter institucional, es decir que modificará el día laboral de miles de personas; sin embargo, solo del sector público.

Sin embargo, y en medio de la alta demanda por trámites de pasaportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que a pesar del día cívico las oficinas de pasaportes sede centro y norte atenderán con normalidad.

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Atención sin cita y jornadas especiales

De acuerdo con la entidad, este viernes 17 de abril las oficinas de pasaportes en Bogotá, tanto en la sede Centro como en la sede Norte, operarán con normalidad en su horario habitual, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Uno de los cambios más relevantes es que los usuarios no necesitarán agendar cita previa para realizar el trámite, por lo que podrán acercarse directamente con la documentación requerida.

Además, se habilitarán jornadas especiales los sábados 18 y 25 de abril, en horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., con el objetivo de descongestionar el servicio y brindar más opciones a quienes no pueden asistir entre semana.

La Cancillería recomendó a los ciudadanos revisar previamente los requisitos exigidos en la página web y planear su visita con antelación para agilizar el proceso.

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