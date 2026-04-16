"Las convicciones son más fuertes que los ataques": Paloma Valencia a De La Espriella

En una reciente entrevista, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia se refirió al complejo panorama político de Colombia, marcado por la crisis institucional, los escándalos de corrupción en el sector salud y las crecientes tensiones dentro de los sectores de oposición.

Tras recibir el respaldo oficial de los partidos Conservador y de La U, Valencia defendió su estrategia de coalición frente a las críticas de otros sectores de derecha, particularmente los liderados por Abelardo De La Espriella.



Alianzas para gobernar y la respuesta a las críticas

Ante los señalamientos de sectores que rechazan las alianzas con partidos tradicionales, Valencia fue enfática en que la gobernabilidad requiere del Congreso. La senadora respondió directamente a los cuestionamientos que sugieren una supuesta "guerra sucia" o ataques por su cercanía con las estructuras políticas tradicionales.

"Claro que me van a atacar por eso y por lo demás. Ahí andan diciendo que yo soy Paloma la de siempre y yo le digo que sí, yo soy la de siempre... y claro que lo atacan a uno, pero yo le digo una cosa, las convicciones son más fuertes que los ataques", afirmó la candidata.

Paloma Valencia Foto: Facebook Paloma Valencia

Sobre la estrategia de otros candidatos de criticar sus apoyos, añadió que "hay gente que para vender la panela de ellos tienen que hablar mal de la panela de los otros. No es mi caso".



La crisis de salud y el factor Quintero

Uno de los puntos de mayor indignación para Valencia es el manejo del sistema de salud y el nombramiento de figuras vinculadas a Daniel Quintero en cargos de control. La senadora denunció que el país vive una crisis humanitaria sin precedentes donde los pacientes de cáncer y enfermedades huérfanas están siendo abandonados.



"El Pacto Histórico volvió la salud, un negocio para el Pacto Histórico. Se están robando la salud", sentenció Valencia, cuestionando que se nombre a personas con múltiples funcionarios imputados por corrupción para manejar el sistema en su momento más crítico. Para ella, la destrucción del sistema de salud es "lo más doloroso que hayamos vivido en algún gobierno".



Un proyecto de unidad nacional

Valencia también abordó la sorpresiva adhesión de figuras antes críticas del uribismo, como Katherine Miranda interpretándolo como un síntoma del fracaso del Gobierno actual. "¿Cómo será el gobierno Petro, que los que eran antiuribistas ahora prefieren votar por los uribistas?", se preguntó, señalando que la ciudadanía finalmente está valorando las advertencias que su partido hizo en el pasado.

La senadora manifestó su deseo de atraer incluso a las bases que votaron por Gustavo Petro: "Yo sí quiero que de la base petrista vote por mí... Yo pretendo querer a los petristas tanto como quiero a los uribistas y querer a todos los colombianos por igual".

Escuche aquí la entrevista: