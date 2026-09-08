Capturan a alias ‘Sobri’ señalado jefe de ‘La Terraza’, familiar de alias ‘Douglas’

En un inmueble de Envigado, Antioquia, fue capturado Jhony Alberto Muñoz Laverde, alias ‘Sobri’ o ‘Sobrino’, señalado como cabecilla del grupo delincuencial ‘La Terraza’ y requerido por su posible participación en diferentes conductas delictivas en el área metropolitana de Medellín.

Entre los hechos que le atribuye la investigación está el secuestro de un empresario ocurrido en Envigado el 18 de enero de 2024. De acuerdo con la Fiscalía, la víctima habría sido conducida mediante engaños hasta una vivienda, donde presuntamente fue retenida por integrantes de ‘La Terraza’.

Durante el secuestro, y según la investigación, la víctima habría sido amenazada de muerte en cumplimiento de una orden que presuntamente impartió alias ‘Sobri’. El propósito habría sido presionar el pago de 3.000 millones de pesos a cambio de su liberación.

En cumplimiento de una orden de captura obtenida por la Fiscalía, unidades de la @PoliciaColombia ubicaron en un inmueble de Envigado (Antioquia) a Jhony Alberto Muñoz Laverde, alias Sobri o Sobrino, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘La Terraza’. Este hombre es… pic.twitter.com/OalTkJPmkZ — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 8, 2026

Posteriormente, de acuerdo con la información recopilada en la investigación, la exigencia económica habría sido reducida a más de 700 millones de pesos. El dinero debía ser transferido mediante criptoactivos.



La captura de Muñoz Laverde se produjo en Envigado, en el marco de las investigaciones que adelantan las autoridades sobre las actividades atribuidas a la estructura delincuencial ‘La Terraza’ en el área metropolitana de Medellín.

Jhony Alberto Muñoz Laverde es, además, sobrino de alias ‘Douglas’, señalado como uno de los cabecillas de la estructura delincuencial ‘La Oficina’.

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Tras su captura, Muñoz Laverde será presentado ante un juez penal de control de garantías para que se adelante la audiencia correspondiente. La diligencia deberá definir su situación jurídica dentro del proceso.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación le imputará los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo.

La Fiscalía deberá presentar ante el juez los elementos con los que sustenta la presunta participación de Muñoz Laverde en estos hechos, mientras que la defensa tendrá la oportunidad de controvertir los señalamientos durante las actuaciones judiciales.

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Por ahora, la investigación está relacionada principalmente con el secuestro del empresario ocurrido en Envigado en enero de 2024 y con el supuesto papel que habría desempeñado alias ‘Sobri’ dentro de ‘La Terraza’.