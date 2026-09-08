En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Porte de armas
Marco Rubio
Luis Díaz
"Plan Marshall" para Chocó
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Capturan a alias ‘Sobri’ señalado jefe de ‘La Terraza’, familiar de alias ‘Douglas’

Capturan a alias ‘Sobri’ señalado jefe de ‘La Terraza’, familiar de alias ‘Douglas’

La captura de Muñoz Laverde se produjo en Envigado, en el marco de las investigaciones que adelantan las autoridades sobre las actividades atribuidas a la estructura delincuencial ‘La Terraza’.

Captura de alias ‘Sobri’ señalado jefe de ‘La Terraza’.
Captura de alias ‘Sobri’ señalado jefe de ‘La Terraza’. Foto Fiscalía.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

En un inmueble de Envigado, Antioquia, fue capturado Jhony Alberto Muñoz Laverde, alias ‘Sobri’ o ‘Sobrino’, señalado como cabecilla del grupo delincuencial ‘La Terraza’ y requerido por su posible participación en diferentes conductas delictivas en el área metropolitana de Medellín.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Entre los hechos que le atribuye la investigación está el secuestro de un empresario ocurrido en Envigado el 18 de enero de 2024. De acuerdo con la Fiscalía, la víctima habría sido conducida mediante engaños hasta una vivienda, donde presuntamente fue retenida por integrantes de ‘La Terraza’.

Últimas noticias

Daniel Samper.
Judicial

Por amenazas a Daniel Samper y otros dos periodistas, abogado debe pagar más de 6 años de prisión

Helicóptero MI-17.
Judicial

Fiscalía solicita medida de aseguramiento contra Carlos Uribe por caso de helicópteros MI-17

Durante el secuestro, y según la investigación, la víctima habría sido amenazada de muerte en cumplimiento de una orden que presuntamente impartió alias ‘Sobri’. El propósito habría sido presionar el pago de 3.000 millones de pesos a cambio de su liberación.

Posteriormente, de acuerdo con la información recopilada en la investigación, la exigencia económica habría sido reducida a más de 700 millones de pesos. El dinero debía ser transferido mediante criptoactivos.

La captura de Muñoz Laverde se produjo en Envigado, en el marco de las investigaciones que adelantan las autoridades sobre las actividades atribuidas a la estructura delincuencial ‘La Terraza’ en el área metropolitana de Medellín.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Jhony Alberto Muñoz Laverde es, además, sobrino de alias ‘Douglas’, señalado como uno de los cabecillas de la estructura delincuencial ‘La Oficina’.

Publicidad

Tras su captura, Muñoz Laverde será presentado ante un juez penal de control de garantías para que se adelante la audiencia correspondiente. La diligencia deberá definir su situación jurídica dentro del proceso.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación le imputará los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo.

La Fiscalía deberá presentar ante el juez los elementos con los que sustenta la presunta participación de Muñoz Laverde en estos hechos, mientras que la defensa tendrá la oportunidad de controvertir los señalamientos durante las actuaciones judiciales.

Publicidad

Por ahora, la investigación está relacionada principalmente con el secuestro del empresario ocurrido en Envigado en enero de 2024 y con el supuesto papel que habría desempeñado alias ‘Sobri’ dentro de ‘La Terraza’.

Relacionados

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad