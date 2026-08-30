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Capturan a operador financiero de Los Pachenca: presidente lo señala de extorsión y desplazamiento

Alias 'Daniel' es señalado de manejar las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Captura en Santa Marta de Adolfo José Granados Latorre, alias ‘Daniel’
Captura en Santa Marta de Adolfo José Granados Latorre, alias ‘Daniel’
Foto: ADLE
Por: Manuelita Rodríguez Ortegón
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

Un golpe a las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra también conocidas como Los Pachenca fue reportado en el Magdalena. El presidente Abelardo De La Espriella informó, a través de su cuenta en X, sobre la captura en Santa Marta de Adolfo José Granados Latorre, alias ‘Daniel’ o ‘Fe Fe’, señalado de ser el financiero de esta organización criminal y de tener un papel clave en la administración de los recursos con los que opera esta estructura en el departamento.

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De acuerdo con la información entregada por el mandatario, alias ‘Daniel’ sería un hombre de confianza de alias ‘Pinocho’, identificado como el máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, y tendría bajo su responsabilidad la administración de las finanzas criminales de esta organización en el Magdalena.

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Según lo señalado en la publicación, los recursos administrados por el capturado tendrían su origen en actividades ilícitas, principalmente el narcotráfico y la extorsión. Estos ingresos, de acuerdo con la información difundida por el presidente, serían destinados al sostenimiento y fortalecimiento de los componentes armados de la estructura criminal.

La captura adquiere relevancia porque afecta uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de una organización criminal sus recursos económicos. El dinero obtenido mediante actividades ilícitas permite financiar hombres, armas, logística y otras acciones necesarias para mantener su presencia y capacidad de operación en los territorios donde tiene influencia.

El mandatario también relacionó a esta estructura con actividades de extorsión y desplazamiento forzado en el Magdalena. Estas acciones afectan especialmente a las comunidades y a sectores económicos como el comercio y el turismo, que pueden convertirse en blanco de organizaciones que buscan obtener recursos y ejercer control sobre determinadas zonas.

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En su mensaje, el presidente enfatizó que la estrategia de seguridad no debe concentrarse únicamente en la captura de los integrantes de las organizaciones criminales, sino también en afectar las fuentes de financiación que les permiten mantener sus operaciones.

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En ese sentido, sostuvo que cortar el flujo de dinero puede limitar la capacidad de estas estructuras para adquirir armas, ampliar su presencia territorial y ejercer presión sobre las comunidades.

La captura de alias ‘Daniel’ representa, según el anuncio presidencial, una acción dirigida directamente contra el aparato financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

La operación se suma a la ofensiva de las autoridades contra las estructuras que buscan mantener actividades criminales y control territorial mediante la extorsión, el desplazamiento y la intimidación.

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