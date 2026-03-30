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Blu Radio  / Judicial  / Capturan involucrado en caso de María Camila Díaz, paisa desaparecida por red de trata en México

Capturan involucrado en caso de María Camila Díaz, paisa desaparecida por red de trata en México

Este criminal es el principal articulador de la estructura criminal que engaña a mujeres con falsas promesas y terminan en una red de explotación sexual.

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