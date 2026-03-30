Las autoridades lograron dar un golpe clave contra una red transnacional de trata de personas, directamente vinculada al caso de María Camila Díaz Grajales, una joven paisa de 25 años que hoy permanece desaparecida.

Tras más de 13 meses de investigación, la Policía logró la captura de Edgar Johan Taborda Ortiz, señalado como el principal articulador de esta red que delinque entre Colombia y México. Según las autoridades, este hombre reclutaba mujeres jóvenes mediante falsas ofertas laborales, especialmente en Medellín, para luego trasladarlas al exterior y someterlas a explotación sexual.

Capturan involucrado en caso de María Camila Díaz, paisa desaparecida por red de trata en México

De acuerdo con la investigación, María Camila Díaz Grajales fue engañada el 7 de diciembre de 2024 con una supuesta oferta laboral como mesera en Ciudad de México. Sin sospechar el riesgo, viajó al país, donde terminó siendo explotada sexualmente y registrada en plataformas digitales bajo un seudónimo.

Las autoridades establecieron que la joven era sometida a vigilancia constante, control y dependencia económica en la colonia Ciudad de los Deportes, en la capital mexicana. Su situación se agravó cuando intentó salir de la red criminal, ya que empezó a ser extorsionada con cobros de “piso” y, tras negarse a pagar, recibió amenazas directas vinculadas a estructuras criminales de la zona de Tepito.



Según información en poder de las autoridades, al parecer la mujer fue asesinada por el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Capturan involucrado en caso de María Camila Díaz, paisa desaparecida por red de trata en México

El 26 de febrero de 2025, María Camila desapareció luego de salir hacia un supuesto servicio laboral. Desde ese momento, su teléfono fue apagado y no se volvió a tener rastro de su paradero. La principal hipótesis de las autoridades apunta a una desaparición forzada como represalia por no acceder a las exigencias económicas de la red.

Edgar Taborda Ortiz, hoy capturado, cuenta con antecedentes por delitos graves como trata de personas, trata transnacional con fines de explotación sexual, estafa agravada y desaparición forzada, lo que lo perfila como un actor clave dentro de esta estructura criminal.