Caso UNGRD: Corte cita a indagatoria a senadora Martha Peralta por contrato en La Guajira

La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria para este jueves 18 de junio a la senadora Martha Peralta para que responda por su presunta vinculación al entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

La citación se dio luego de las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad, que la acusan de haberse beneficiado de un contrato de maquinaria amarilla para La Guajira.

Senadora Martha Peralta // X: @marthaperaltae

Por estos hechos, desde abril del año 2025, la Fiscalía había compulsado copias a la Corte Suprema de Justicia para que ella fuera investigada por el delito por tráfico de influencias y cohecho impropio.

En septiembre del año pasado, Mañanas Blu 10:30 AM reveló una declaración de Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres (UNGRD), ante la fiscal delegada María Cristina Patiño, el día 15 de julio del 2024. En esta diligencia, López señala a la senadora de Mais Martha Peralta, a quien ya la Corte Suprema investiga por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Gestión del Riesgo.